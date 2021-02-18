Идеальный обводящий удар Мареза выводит «Ман Сити» вперёд в матче с «Эвертоном». Видео

В Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк» проходит перенесённый матч 16-го тура английской Премьер-лиги «Эвертон» — «Манчестер Сити». Идёт 70-я минута матча, счёт — 2:1 в пользу «горожан».



На 63-й минуте вингер гостей Рияд Марез получил пас от Бернарду Силвы на линии чужой штрафной правее от центра, после чего исполнил классный удар в дальний угол. Мяч, рикошетом от штанги, залетел за линию ворот.

Видео гола Рияда Мареза в матче с «Эвертоном»

Встреча должна была состояться 28 декабря 2020 года, однако из-за вспышки коронавируса у игроков «Сити» лига приняла решение перенести матч на более поздний срок.



Подопечные Хосепа Гвардиолы в 23 матчах набрали 53 очка и уверенно лидируют в розыгрыше английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Ириски» (37) — на 7-м месте. У команды Карло Анчелотти один матч в запасе.