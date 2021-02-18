«Если будет возможность, мы хотим играть». Главный тренер «Спартака» — о матче с «Динамо»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о желании провести предстоящий матч 1/8 финала Кубка России с московским «Динамо» в назначенную дату.
«Безусловно, есть правила и регламент. Если температура будет ниже -15, то может быть принято решение о переносе. Это не в первый раз, когда мы сталкиваемся с таким. В прошлом году в ноябре и декабре было холодно. Если будет возможность, мы хотим играть. Мы знаем, что нужно думать о здоровье игроков. Одна из альтернатив — перенести время начала матча: не в 19:30, а в 15:30, например. Но я понимаю, что это вопрос телевидения, болельщиков. Просто сейчас вышел на улицу: тепло, солнышко вышло», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
«Спартак» набрал в 19 матчах 35 очков и занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021. Лидером соревнований является «Зенит» (41). 20 февраля красно-белые сыграют на выезде с московским «Динамо» в 1/8 финала Кубка России. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.
- 18 февраля 2021
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