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Промес обратился к фанатам «Спартака» в комментариях к эфиру пресс-конференции Тедеско

Промес обратился к фанатам «Спартака» в комментариях к эфиру пресс-конференции Тедеско
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Аякса» Квинси Промес оставил комментарий под прямой трансляцией пресс-конференции главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско в «Инстаграме».

«Фанаты, я люблю тебя», — написал Квинси.

Промес защищал цвета «Спартака» с 2014 по 2018 год. До перехода в стан красно-белых нидерландский футболист выступал за «Твенте», а после ухода из московского клуба защищал цвета «Севильи». С 2019 года Промес выступает за «Аякс». В нынешнем сезоне 29-летний форвард провёл 19 матчей в Эредивизии и забил 6 голов (1 — с пенальти).

Ранее главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг заявил, что Промес хочет перейти в «Спартак». Впоследствии в московском клубе «Чемпионату» рассказали, что мешает переходу нападающего.

Доменико Тедеско рассказал о ситуации с возможным переходом Промеса в «Спартак»
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