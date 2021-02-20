Семак: думаю, Ракицкий может подавать лучше

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о исполнении стандартных положений Ярославом Ракицким в матче с тульским «Арсеналом» (1:2).

«Доволен ли подачами Ракицкого? Думаю, Ракицкий может подавать лучше. Хотя одна передача и привела к забитому мячу. Какие-то подачи были лучше, какие-то хуже. Вариантов у нас было немного — могли подавать Кузяев и Сутормин, но все наши штатные подающие сегодня отсутствовали», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата».

В матч 1/8 финала Кубка России «Зенит» уступил тульскому «Арсеналу». Встреча проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.



На 19-й минуте встречи счёт открыл полузащитник питерцев Далер Кузяев. Ракицкий от угла поля исполнил подачу в тульскую штрафную, Ловрен пробил головой, Нигматуллин среагировал, но не удержал мяч в руках, позволив Кузяеву добавить из вратарской. Спустя шесть минут Кирилл Панченко сравнял счёт. После розыгрыша стандарта Панченко нанёс удар, а мяч рикошетом от Оздоева отправился в ворота. На 37-й минуте «Арсенал» вышел вперёд — Роберт Бауэр реализовал пенальти, назначенный за игру рукой Деяна Ловрена.