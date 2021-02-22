Кроос прокомментировал информацию о переходе Алабы в «Реал»

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос отреагировал на информацию о предстоящем переходе в клуб бывшего партнёра по «Баварии», защитника Давида Алабы.



«Чтобы играть за «Реал», нужно быть качественным футболистом, соответствовать физическим и ментальным требованиям, уметь справляться с разными ситуациями, даже когда что-то идёт не так. Здесь нужно быть чем-то больше, чем просто качественным игроком.



Проблема в том, что я не играл с Алабой больше семи лет. Так что мне трудно сказать, как и что он думает. Я уже видел, что его связывают с «Реалом», но у меня нет никакой информации на этот счёт. Если ты игрок стартового состава «Баварии», то определённо у тебя достаточно высокий уровень, чтобы играть за «Реал». Это очевидно, но посмотрим, как всё сложится в итоге», — цитирует Крооса Sky Sport Germany.

«Хочу выбраться из зоны комфорта». Алаба — о решении покинуть «Баварию»