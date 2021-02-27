Марсело Бьельса прокомментировал поражение «Лидс Юнайтед» в матче с «Астон Виллой»

Главный тренер «Лидс Юнайтед» Марсело Бьельса прокомментировал поражение «павлинов» в домашнем матче 26-го тура АПЛ с «Астон Виллой» (0:1).



«Мы доминировали на протяжении 80% игры и хорошо оборонялись. Гол, который они забили, случился во многом благодаря нашим ошибочным действиям.



В первом тайме мы создали достаточно моментов, чтобы забить гол, но мои футболисты упустили несколько опасных моментов, а во второй половине матча мы хорошо сыграли в обороне, но хуже в атаке — мы не могли завершить атаки.



Наши навесы были не точными, предголевые передачи — недостаточно точными. Второй тайм полностью прошёл под нашу диктовку, но мы не смогли трансформировать это преимущество хотя бы в один гол», — приводит слова Бьельсы BBC.

Видео победного гола в матче «Лидс Юнайтед» — «Астон Вилла»

«Лидс Юнайтед» набрал в 26 матчах 35 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2020/2021. «Астон Вилла» (39) — на 8-м месте. У подопечных Дина Смита два матча в запасе.