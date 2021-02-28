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«Монако» обыграл «Брест» в матче Лиги 1, Головин отдал две результативные передачи

«Монако» обыграл «Брест» в матче Лиги 1, Головин отдал две результативные передачи
Футбол / Франция 0
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В матче 27-го тура французской Лиги 1 «Монако» принимал «Брест». Встреча прошла на стадионе «Луи II» в Фонвьее и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

На 30-й минуте главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота «Бреста», однако нападающий «Монако» Виссам Бен-Йеддер не сумел успешно реализовать 11-метровый удар. Во втором тайме, на 76-й минуте, счёт открыл форвард «Монако» Стеван Йоветич, результативную передачу отдал российский полузащитник Александр Головин. В концовке встречи нападающий «Монако» Кевин Фолланд забил второй гол после передачи Головина.

«Монако» набрал 55 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Франции сезона-2020/2021. «Брест» (31) — на 13-м месте. Лидером соревнований является «Лилль» (58). В тройку лидеров входят «Пари Сен-Жермен» (57) и «Лион» (55).

Франция - Лига 1. 27-й тур
28 февраля 2021, воскресенье. 15:00 МСК
Монако
Монако
Окончен
2 : 0
Брест
Брест
1:0 Йоветич – 76'   2:0 Фолланд – 90'
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