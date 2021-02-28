«Монако» обыграл «Брест» в матче Лиги 1, Головин отдал две результативные передачи

В матче 27-го тура французской Лиги 1 «Монако» принимал «Брест». Встреча прошла на стадионе «Луи II» в Фонвьее и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.



На 30-й минуте главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота «Бреста», однако нападающий «Монако» Виссам Бен-Йеддер не сумел успешно реализовать 11-метровый удар. Во втором тайме, на 76-й минуте, счёт открыл форвард «Монако» Стеван Йоветич, результативную передачу отдал российский полузащитник Александр Головин. В концовке встречи нападающий «Монако» Кевин Фолланд забил второй гол после передачи Головина.



«Монако» набрал 55 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Франции сезона-2020/2021. «Брест» (31) — на 13-м месте. Лидером соревнований является «Лилль» (58). В тройку лидеров входят «Пари Сен-Жермен» (57) и «Лион» (55).