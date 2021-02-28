Алисон Бекер — вне заявки «Ливерпуля» на матч с «Шеффилд Юнайтед»

Стали известны стартовые составы «Шеффилд Юнайтед» и «Ливерпуля» на матч 26-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Брэммел Лэйн» в Шеффилде. Начало — в 22:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



«Шеффилд Юнайтед»: Ремсдейл, Брайан, Джагелка, Ампаду, Балдок, Стивенс, Ландстрём, Норвуд, Флек, Макбарни, Макголдрик.



Запасные: Фодеринхэм, Лоу, Бёрк, Магуайр, Ндиайе, Осборн, Шарп, Брустер, Муссе.



«Ливерпуль»: Адриан, Кабак, Робертсон, Александер-Арнольд, Филлипс, Вейналдум, Джонс, Тьяго, Мане, Салах, Фирмино.



Запасные: Хьюз, Ойжиньски, Неко Уильямс, Рис Уильямс, Кейта, Милнер, Шакири, Окслейд-Чемберлен, Ориги.



«Ливерпуль» в 25 матчах набрал 40 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Клинки» (11) — на последнем, 20-м месте.



Матч первого круга «Ливерпуль» — «Шеффилд Юнайтел» состоялся 24 октября 2020 года и завершился победой мерсисайдцев со счётом 2:1.

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