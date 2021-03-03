Алексей Миранчук начнёт матч Серии А с «Кротоне» на скамейке запасных

Стали известны стартовые составы «Аталанты» и «Кротоне» на матч 25-го тура итальянской Серии А. Встреча пройдёт на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо. Начало матча — в 22:45 мск.



«Аталанта»: Спортьелло, Паломино, Ромеро, Джимсити, Мэле, Фройлер, Пессина, Госенс, Малиновский, Иличич, Муриэл.



«Кротоне»: Кордац, Големич, Луперто, Магальян, Реца, Перейра, Джанеллато, Энрике, Мессьяс, Ривьер, Нванкво.

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Симеоне Содзой. Ассистенты — Мануэль Робилотта и Андреа Тардино. Резервный рефери — Федерико Ла Пенна.

«Аталанта» в 24 матчах набрала 46 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2020/2021. «Кротоне» (12) — на 20-м месте. Лидером соревнований является миланский «Интер» (56).