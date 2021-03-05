«Руки сами потянулись». Промес объяснил присутствие российского флага в своём клипе

Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес рассказал, как в одном из его клипов оказался российский флаг.



В середине октября прошлого года, когда футболист ещё выступал за «Аякс», состоялся релиз его музыкального трека, который он выпустил совместно с хип-хоп музыкантом Oomto и Dj Wale. Композиция получила название Ede Koef. В клипе Квинси держал флаг России.



«Я просто попал в магазин, где продавались флаги всех стран. И когда увидел российский, руки сами за ним потянулись. Сейчас понимаю, что это был знак, ведь я вернулся. Думаю, за четыре года здесь я стал наполовину русским», — приводит слова Промеса пресс-служба «Спартака».



Ранее Промес уже выпускал музыку. У Квинси есть совместный трек с форвардом «Лиона» Мемфисом Депаем, с которым он выступает за сборную Нидерландов.

Квинси Промес ответил скептикам, считающим его возвращение в «Спартак» плохой идеей