«Руки сами потянулись». Промес объяснил присутствие российского флага в своём клипе

Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес рассказал, как в одном из его клипов оказался российский флаг.
В середине октября прошлого года, когда футболист ещё выступал за «Аякс», состоялся релиз его музыкального трека, который он выпустил совместно с хип-хоп музыкантом Oomto и Dj Wale. Композиция получила название Ede Koef. В клипе Квинси держал флаг России.
«Я просто попал в магазин, где продавались флаги всех стран. И когда увидел российский, руки сами за ним потянулись. Сейчас понимаю, что это был знак, ведь я вернулся. Думаю, за четыре года здесь я стал наполовину русским», — приводит слова Промеса пресс-служба «Спартака».
Ранее Промес уже выпускал музыку. У Квинси есть совместный трек с форвардом «Лиона» Мемфисом Депаем, с которым он выступает за сборную Нидерландов.
- 5 марта 2021
-
12:01
-
12:01
-
11:58
-
11:40
-
11:38
-
11:15
-
11:14
-
11:02
-
10:50
-
10:41
-
10:35
-
10:26
-
10:21
-
09:58
-
09:30
-
09:29
-
09:18
-
08:31
-
08:14
-
08:03
-
07:52
-
05:16
-
04:08
-
02:52
-
02:36
-
01:36
-
01:25
-
01:14
-
01:06
-
01:05
-
00:40
-
00:36
-
00:34
-
00:33
-
00:27