Бруну Фернандеш: АПЛ — не спринт, а марафон. Важно забивать не только в матчах с топ-6

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш прокомментировал мнение болельщиков и специалистов, что он в матчах с «большоё шестёркой» АПЛ он играет неуверенно.



«Я не знаю, что люди подразумевают под «первой шестеркой». Это те команды, которые находятся в первой шестёрке в таблице или исторически большие команды? Я забиваю и ассистирую в некоторых матчах с такими соперниками. Например, я забивал в этом сезоне в матче с «Тоттенхэмом», но некоторые люди говорят, что голы с пенальти не считаются.



Знаю, что люди ожидают, что Бруну Фернандеш будет забивать или отдавать голевые передачи в каждом матче, потому что, когда я приехал в Великобританию, я сразу начал играть очень хорошо. И самое главное, что я хочу это делать. Но как игрок, я не смотрю на то, забиваю я в матчах с топ-6 или во встречах с остальными командами АПЛ. Я смотрю на каждый матч одинаково. И я думаю, что английская Премьер-лига — это не спринт, а марафон. Так что не нужно забивать или выигрывать только во встречах с большой шестёркой — вы должны забить и выиграть у всех», — приводит слова португальского полузащитника Sky Sports.

В нынешнем сезоне АПЛ Бруну Фернандеш провёл 27 матчей, забил 15 мячей и сделал 10 результативных передач. «Манчестер Юнайтед» в 27 матчах набрал 51 очко и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии.