13 марта на «Газпром Арене» откроется мобильный пункт вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает пресс-служба «Зенита». Вакцина доступна всем посетителям арены старше 18 лет — при наличии паспорта и СНИЛС, а также при отсутствии противопоказаний от лечащего врача. Пункт вакцинации будет работать на всех домашних матчах «Зенита» до конца сезона-2020/2021.



Мобильные пункты вакцинации от COVID-19 в торговых центрах Санкт-Петербурга открылись 24 февраля. Массовая антиковидная иммунизация населения города стартовала в середине декабря.



«Зенит» в 21 матче набрал 42 очка и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. ЦСКА набрал 40 очков и остался на втором месте, сократив отставание от лидера.

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