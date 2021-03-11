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Сергей Семак: «Ахмат» — одна из наиболее агрессивных команд лиги

Сергей Семак: «Ахмат» — одна из наиболее агрессивных команд лиги
Футбол / РПЛ 0
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о подготовке к матчу 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом».

«Сделали все, что должны были после прошлой игры, и сейчас готовимся к «Ахмату». Всё в рабочем режиме, никаких изменений по подготовке нет. Играть предстоит ещё достаточно много, поэтому все мысли сейчас только об игре с «Ахматом».

Это одна из наиболее агрессивных команд лиги, они хорошо умеют прессинговать — по этому показателю это один из лидеров в нашем чемпионате. И не только по этому — по многим характеристикам команда смотрится очень хорошо. Легких матчей никогда не бывает, ждем встречу с очень интересным и непростым соперником», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

«Зенит» в 21 матче набрал 42 очка и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

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