Василий Уткин отреагировал на решение КДК РФС по жёлтым карточкам Фомина и Жиго

Известный блогер Василий Уткин отреагировал на решение КДК РФС по жёлтым карточкам полузащитника «Динамо» Даниила Фомина и защитника «Спартака» Самуэля Жиго.



«Про отменённые и нет карточки в канун дерби. Как вы думаете, «Спартак», в лице своих представителей, в которых разобраться за прошедшие полгода невозможно без поллитры, да и та всего лишь приглушит боль от безрезультатной попытки — так как вы думаете, «Спартак» был за или против того, что приводящую к дисквалификации карточку можно оспорить и, в случае чего, отменить? Ну, конечно — за. Как и многие другие.



А как вы думаете, все эти многие другие были готовы к тому, что вот оспорить можно всегда, а отменят — не каждому? Нет. Конечно, нет. Но ведь фолы все разные, как фломастеры на вкус. С цветами там меньше разнообразия, только красный да жёлтый. А раз так, то всегда кому-то отменят, а кому-то нет. И что будет в этом случае? Ну, вот мы и видим, что. Скандал. А почему? А потому что каждый клуб, голосовавший за новый порядок, уверен, что справедливо — это то, как ему самому нужно и как он сам видит.



Я не эксперт и не оцениваю фолы. Куда мне до Алана Снодди. Но я точно знаю, что какая бы комиссия переоценки ценностей ни была создана, хоть Фридриха Ницше достань (был такой в Германии судья раньше), они каждый фол будут рассматривать отдельно. И решения будут, соответственно, всякие. И вообще фолы Фомина и Жиго не пребывают ни в какой взаимосвязи. Кроме одной. Почему им да, а нам нет? Но это детский сад.



А это даёт нам право предположить, и это единственное разумное предположение, что на подходе к совету директоров «Спартака» уже не только Зарема, но и счастливые, разумные не по годам детишки этой гармоничной пары. Как минимум в качестве советников. Уже», — написал Уткин в своём телеграм-канале.

Напомним, в КДК решили отменить жёлтую карточку динамовцу Даниилу Фомину, полученную в матче минувшего тура с «Тамбовом». Если бы не отмена предупреждения, Фомин пропустил бы матч следующего тура со «Спартаком», так как это была бы его четвёртая жёлтая карточка. При этом КДК не отменил предупреждение Самуэля Жиго, из-за которого он не сыграет в московском дерби. После этого «Спартак» сообщил, что требует от РФС разъяснений.