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Ван де Бек хочет уйти из «Манчестер Юнайтед»

Ван де Бек хочет уйти из «Манчестер Юнайтед»
Футбол / Англия 0

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек собирается покинуть команду летом, сообщает Daily Star.

23-летний футболист недоволен игровым временем и считает, что у него нет будущего в английском клубе. Хавбек хочет обсудить своё будущее в команде с исполнительным директором «МЮ» Эдом Вудвордом, встреча состоится в ближайшее время.

Напомним, ван де Бек перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Аякса» летом 2020 года за € 44 млн. Его контракт с английским клубом рассчитан до лета 2025 года.

Ранее появлялась информация, что ван де Бек может перейти в миланский «Интер», где уже играют несколько бывших футболистов «Манчестер Юнайтед».

В нынешнем сезоне 23-летний хавбек принял участие в 13 матчах английской Премьер-лиги и забил один гол.

«МЮ» не отпустит ван де Бека в это трансферное окно. Игрок также не намерен уходить
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