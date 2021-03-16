Ван де Бек хочет уйти из «Манчестер Юнайтед»
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек собирается покинуть команду летом, сообщает Daily Star.
23-летний футболист недоволен игровым временем и считает, что у него нет будущего в английском клубе. Хавбек хочет обсудить своё будущее в команде с исполнительным директором «МЮ» Эдом Вудвордом, встреча состоится в ближайшее время.
Напомним, ван де Бек перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Аякса» летом 2020 года за € 44 млн. Его контракт с английским клубом рассчитан до лета 2025 года.
Ранее появлялась информация, что ван де Бек может перейти в миланский «Интер», где уже играют несколько бывших футболистов «Манчестер Юнайтед».
В нынешнем сезоне 23-летний хавбек принял участие в 13 матчах английской Премьер-лиги и забил один гол.
«МЮ» не отпустит ван де Бека в это трансферное окно. Игрок также не намерен уходить
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