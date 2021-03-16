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Скрещивай ноги, как Ламела. Не сгибай, как Заха. Разбор 28-го тура

Скрещивай ноги, как Ламела. Не сгибай, как Заха. Разбор 28-го тура
Футбол / Англия 0
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«Чемпионат» и Okko Спорт публикуют новый выпуск подкаста Кирилла Хаита и Гриши Телингатера. Обсуждаем 28-й тур. Манчестер Сити разгромил Фулхэм, герой Габриэл Жезус. «Арсенал» уничтожил «Тоттенхэм». Что имел в виду Моуринью? Рабона Ламелы и удаление Ламелы – что перевешивает? Скучный «МЮ» и скучный «Челси»: Гриша критикует, Кирилл защищает. Ну и пять голов Лестера.

Подкаст «Хаит и Телингатер. Обзор АПЛ» теперь доступен на мультиплатформенном стриминговом сервисе «СберЗвук». Скачивайте приложение, слушайте подкаст в фоновом режиме и добавляйте в любимые.

Доступ к АПЛ, MLS и другому футбольному контенту, онлайн и в записи, в отличном качестве, на 3х устройствах, с лучшими комментаторами или интершумом.

Кирилл считает, что у «Ювентуса» больше шансов на чемпионство в этом сезоне, чем говорят

Гриша активно ведёт свой телеграм-канал.

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В этом выпуске:
0:00 – Привет, заставка!
0:58 – Бомбическая рабона Ламелы
6:39 – Кейну нужно бежать из «Тоттенхэма»?
19:23 – Обамеянг присел на лавку из-за опоздания
24:46 – «Челси»: скучный vs. успешный
35:48 – «Сити»: Жезус – топ, а Агуэро забил спустя 417 дней
50:09 – «МЮ»: матч без замен, контракт Сульшера
1:03:06 – Уайлдера уволили. Он был крут, но есть веская причина
1:11:15 – Заха против BLM. Как это вышло, и что будет дальше
1:18:22 – Сериал «Коррупция Эллардайса». Новая серия

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