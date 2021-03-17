«Орландо» оценил Дайка, которым интересуется «Спартак», в € 16,8 млн

Руководство клуба MLS «Орландо Сити» оценило 20-летнего американского форварда Дэрила Дайка, выступающего на правах аренды за английский «Барнсли», в € 20 млн. Об этом сообщает испанское издание AS.

Издание BBC отмечает, что в последние недели «Орландо» отклонил предложение по Дайку от одной из команд, входящих в топ-5 чемпионата Англии, в размере € 8,4 млн. Сообщалось, что конкуренцию «Спартаку» в борьбе за право подписания форварда составит и бельгийский «Брюгге».

Дэрил перебрался на Туманный Альбион в феврале 2021 года, его арендное соглашение с «Барнсли» рассчитано до конца нынешнего сезона. Ранее он выступал только в американской лиге МЛС.

В составе «Барнсли» Дайк успел провести десять матчей и забил три гола. Он выступает на позиции центрального нападающего.