«Орландо» оценил Дайка, которым интересуется «Спартак», в € 16,8 млн

Руководство клуба MLS «Орландо Сити» оценило 20-летнего американского форварда Дэрила Дайка, выступающего на правах аренды за английский «Барнсли», в € 20 млн. Об этом сообщает испанское издание AS.
Издание BBC отмечает, что в последние недели «Орландо» отклонил предложение по Дайку от одной из команд, входящих в топ-5 чемпионата Англии, в размере € 8,4 млн. Сообщалось, что конкуренцию «Спартаку» в борьбе за право подписания форварда составит и бельгийский «Брюгге».
Дэрил перебрался на Туманный Альбион в феврале 2021 года, его арендное соглашение с «Барнсли» рассчитано до конца нынешнего сезона. Ранее он выступал только в американской лиге МЛС.
В составе «Барнсли» Дайк успел провести десять матчей и забил три гола. Он выступает на позиции центрального нападающего.
- 17 марта 2021
-
03:47
-
02:21
-
02:05
-
01:47
-
01:35
-
01:17
-
01:06
-
00:51
-
00:51
-
00:41
-
00:34
-
00:26
-
00:16
-
00:12
-
00:04
- 16 марта 2021
-
23:48
-
23:34
-
23:34
-
23:20
-
23:16
-
23:03
-
22:37
-
22:19
-
22:16
-
22:11
-
22:06
-
22:02
-
21:48
-
21:32
-
21:29
-
21:28
-
21:22
-
21:16
-
21:11
-
20:55