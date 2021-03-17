Петржела: «Зенит» точно не проиграет ЦСКА. Кризис миновал, чемпионство никуда не уйдёт

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился ожиданиями от матча сине-бело-голубых с ЦСКА.



«Зенит» ни в коем случае не проиграет: ничья или победа, но точно не поражение. Мне кажется, кризис миновал. В матче с «Ахматом» команда выглядела очень хорошо.



ЦСКА борется за чемпионство? Не думаю. Хотя, конечно, все могут бороться, но в итоге победит всё равно «Зенит» — даже не обсуждается. Больше скажу: если санкт-петербургская команда сегодня проиграет, хотя я в это не верю, то золото никуда не уйдёт», — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.



Матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Зенит» пройдёт сегодня, 17 марта, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало — в 20:00 мск. На «Чемпионате» будут доступны платная прямая видеотрансляция и текстовая онлайн-трансляция матча.

Что в «Зените» перед ЦСКА? Дзюба, Ракицкий и Оздоев должны биться за Семака А сам главный тренер, возможно, получит летом больше влияния на трансферы санкт-петербургского клуба.