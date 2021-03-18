Экс-футболист «Интера» распространил пикантный слух о Мауро Икарди
Бывший защитник миланского «Интера» Даниэле Адани распространил пикантный слух о футболисте «Пари Сен-Жермен» Мауро Икарди.
В беседе с Кристианом Вьери на его Twitch-канале Адани заявил, что Икарди занимается сексом со своей супругой Вандой Нарой 12 раз в день.
Ванда Нара является агентом Мауро Икарди.
Даниэле Адани во время карьеры игрока не пересекался с Мауро Икарди. Адани выступал за «нерадзурри» с 2002 по 2004 год и завершил карьеру в 2008 году.
Мауро Икарди принадлежал «Интеру» с 2013 по 2020 год. За это время 28-летний аргентинец провёл 219 официальных матчей и забил 124 гола. В 2019 году он был арендован «ПСЖ». По окончании сезона-2019/2020 французский клуб выкупил контракт Икарди, заплатив «нерадзурри» € 50 млн.
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