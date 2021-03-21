Александр Медведев: надеемся, что на Евро-2020 сможем заполнять стадион на 40-50 тысяч

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о желании увеличить число болельщиков на матчах Евро-2020.



«Теперь на матчи Российской Премьер-Лиги мы можем пускать 25 000 человек. С нетерпением ждём, чтобы вместе с медицинскими властями мы могли доказать, что будет безопасно заполнять стадион если не полностью, то хотя бы на 40-50 тысяч болельщиков. Это сделало бы чемпионат Европы в этом году действительно большим событием, которое принесёт красоту футбола не только через телевидение или интернет, но и благодаря личному присутствию. Футболисты играют для болельщиков, знаю это по игрокам своего клуба. Когда на стадионах не было болельщиков, команде действительно не хватало этой поддержки», – цитирует Медведева Sky Sports.



Напомним, что чемпионат Европы-2020 пройдёт с 11 июня по 11 июля в 12 городах, в том числе и в Санкт-Петербурге. На групповом этапе сборная России встретится с командами Бельгии, Финляндии и Дании.