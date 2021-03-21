«Селтик» не устроил чемпионский коридор для «Рейнджерс» Стивена Джеррарда

Сегодня, 21 марта, в Глазго состоялось главное шотландское дерби — «Селтик» принимал «Рейнджерс», досрочно завоевавший титул чемпиона страны.
Как отмечает пресс-служба «Рейнджерс» в «Твиттере», при выходе на поле футболисты «Селтика» не устроили чемпионский коридор для игроков команды-соперника. Сделано это было под предлогом принципиальности главного шотландского дерби, а также по причине того, что несколько сезонов назад «Рейнджерс» также не организовал чемпионский коридор в матче с «Селтиком».
В этом матче произошёл и другой резонансный эпизод — игроки «Селтика» и «Рейнджерс» проигнорировали акцию Black Lives Matter перед стартовым свистком арбитра.
Напомним, 7 марта «Рейнджерс» досрочно выиграл чемпионат Шотландии. «Селтик» становился чемпионом страны последние девять сезонов.
- 22 марта 2021
-
18:24
-
18:09
-
17:55
-
17:41
-
17:24
-
17:20
-
17:08
-
16:59
-
16:56
-
16:51
-
16:40
-
16:28
-
16:18
-
16:17
-
16:06
-
15:57
-
15:51
-
15:46
-
15:45
-
15:45
-
15:41
-
15:38
-
15:32
-
15:31
-
15:16
-
14:53
-
14:47
-
14:47
-
14:46
-
14:42
-
14:38
-
14:31
-
14:24
-
14:19
-
14:17