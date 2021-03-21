«Селтик» не устроил чемпионский коридор для «Рейнджерс» Стивена Джеррарда

Сегодня, 21 марта, в Глазго состоялось главное шотландское дерби — «Селтик» принимал «Рейнджерс», досрочно завоевавший титул чемпиона страны.

Как отмечает пресс-служба «Рейнджерс» в «Твиттере», при выходе на поле футболисты «Селтика» не устроили чемпионский коридор для игроков команды-соперника. Сделано это было под предлогом принципиальности главного шотландского дерби, а также по причине того, что несколько сезонов назад «Рейнджерс» также не организовал чемпионский коридор в матче с «Селтиком».

В этом матче произошёл и другой резонансный эпизод — игроки «Селтика» и «Рейнджерс» проигнорировали акцию Black Lives Matter перед стартовым свистком арбитра.

Напомним, 7 марта «Рейнджерс» досрочно выиграл чемпионат Шотландии. «Селтик» становился чемпионом страны последние девять сезонов.