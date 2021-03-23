Нападающий «Спартака» Александр Соболев высказался о дружбе с форвардом «Фиорентины» Александром Кокориным. В частности, Соболев рассказал, как купил «Порше» Кокорина.
«Вот отдыхали недавно в Дубае. Я был с семьёй — отец, сестра, жена. Мой папа тоже читает новости и думал, что Кокорин — плохой парень. Однажды поужинали вместе, и отец говорит: «Слушай, Саша же классный! Хороший, добрый, скромный». Поменял о нём мнение.
Изменился ли он после колонии? То, что изменился, — сто процентов. Мало говорит, молчаливый стал, спокойный. Другой человек.
Как я купил у него «Порше»? Был тогда молодым парнем, 22 года. Видел все эти крутые машины, чуть-чуть появились деньги… Конечно, я захотел. Тем более Саша сделал очень хорошую скидку, и взял я её в рассрочку. Не жалею, что купил, — классная машина. Об этом мечтают все мужики. У меня была возможность — я купил. Но, если честно, уже этим наигрался. Редко езжу на ней. И собираюсь продавать», — приводит слова Соболева «Спорт-Экспресс».
- 23 марта 2021
-
13:41
-
13:37
-
13:37
-
13:36
-
13:32
-
13:19
-
13:10
-
13:04
-
13:02
-
12:56
-
12:52
-
12:38
-
12:31
-
12:17
-
12:16
-
12:05
-
11:54
-
11:52
-
11:30
-
11:27
-
11:23
-
11:19
-
11:15
-
11:14
-
10:42
-
10:36
-
10:11
-
09:59
-
09:53
-
09:40
-
09:34
-
09:20
-
08:51
-
08:34
-
07:13