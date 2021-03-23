Нападающий «Спартака» Александр Соболев высказался о дружбе с форвардом «Фиорентины» Александром Кокориным. В частности, Соболев рассказал, как купил «Порше» Кокорина.

«Вот отдыхали недавно в Дубае. Я был с семьёй — отец, сестра, жена. Мой папа тоже читает новости и думал, что Кокорин — плохой парень. Однажды поужинали вместе, и отец говорит: «Слушай, Саша же классный! Хороший, добрый, скромный». Поменял о нём мнение.

Изменился ли он после колонии? То, что изменился, — сто процентов. Мало говорит, молчаливый стал, спокойный. Другой человек.

Как я купил у него «Порше»? Был тогда молодым парнем, 22 года. Видел все эти крутые машины, чуть-чуть появились деньги… Конечно, я захотел. Тем более Саша сделал очень хорошую скидку, и взял я её в рассрочку. Не жалею, что купил, — классная машина. Об этом мечтают все мужики. У меня была возможность — я купил. Но, если честно, уже этим наигрался. Редко езжу на ней. И собираюсь продавать», — приводит слова Соболева «Спорт-Экспресс».