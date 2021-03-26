Агент Хюсая подтвердил, что защитник покинет «Наполи»

Марио Джуфреди, агент защитника «Наполи» Эльсеида Хюсая, высказался о ситуации с контрактом своего подопечного.



«Хюсай спокоен, несмотря на то, что его контракт истекает. Он знает, что Дженнаро Гаттузо верит в него. На таком уровне Эльсеид не играл со времён Маурицио Сарри. Он показал, что даже без нового контракта не доставляет никаких проблем и продолжает работать. В Серии А много футболистов с истекающими соглашениями, но никто не сомневается в их самоотдаче или профессионализме.



Есть ли шанс, что контракт будет продлён? После стольких лет и стольких встреч, на которых не удавалось прийти к договорённости, будет правильно сменить обстановку и попробовать что-то новое», — цитирует Джуфреди Football Italia со ссылкой на Radio Kiss Kiss.



Хюсай выступает за «Наполи» с 2015 года, а до этого играл за «Эмполи». В нынешнем сезоне 27-летний албанец провёл 15 матчей в итальянской Серии А и отдал 1 результативную передачу.

Хюсай, которым интересовался «Спартак», покинет «Наполи». На него претендуют три клуба