«Манчестер Сити» и «Барселона» интересуются Рабьо

Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо попал в сферу интересов «Манчестер Сити» и «Барселоны», сообщает Calciomercato. По информации источника, клубы рассматривают кандидатуру игрока на случай, если «старая синьора» примет решение о продаже игрока в ближайшее трансферное окно.
Рабьо перешёл в «Ювентус» из «ПСЖ» в июле 2019 года. Игрок оказался в новом клубе на правах свободного агента. 25-летний француз заключил контракт с «Ювентусом» до конца сезона-2022/2023. В нынешнем сезоне полузащитник провёл 35 матчей, забил три гола и отдал две результативные передачи. Игрок выступает за сборную Франции. В составе национальной команды он провёл 12 матчей, не отметившись результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Рабьо в € 32 млн.
- 26 марта 2021
-
13:46
-
13:40
-
13:38
-
13:33
-
13:29
-
13:26
-
13:21
-
13:09
-
13:01
-
12:42
-
12:41
-
12:26
-
12:13
-
12:04
-
11:58
-
11:58
-
11:47
-
11:36
-
11:36
-
11:20
-
11:05
-
10:49
-
10:32
-
10:24
-
10:10
-
10:00
-
09:44
-
09:42
-
09:42
-
09:24
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:04
-
07:13