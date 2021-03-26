«Манчестер Сити» и «Барселона» интересуются Рабьо

Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо попал в сферу интересов «Манчестер Сити» и «Барселоны», сообщает Calciomercato. По информации источника, клубы рассматривают кандидатуру игрока на случай, если «старая синьора» примет решение о продаже игрока в ближайшее трансферное окно.



Рабьо перешёл в «Ювентус» из «ПСЖ» в июле 2019 года. Игрок оказался в новом клубе на правах свободного агента. 25-летний француз заключил контракт с «Ювентусом» до конца сезона-2022/2023. В нынешнем сезоне полузащитник провёл 35 матчей, забил три гола и отдал две результативные передачи. Игрок выступает за сборную Франции. В составе национальной команды он провёл 12 матчей, не отметившись результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Рабьо в € 32 млн.

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