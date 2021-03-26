«Ливерпуль» не контактировал с «Ювентусом» по поводу трансфера Аарона Рэмси

«Ливерпуль» не контактировал с «Ювентусом» относительно трансфера полузащитника Аарона Рэмси.



По сведениям итальянского журналиста Фабрицио Романо, продажа валлийца по завершении нынешнего сезона действительно рассматривается руководством «старой сеньоры», однако «Ливерпуль» не ведёт переговоры ни с «Ювентусом» ни с представителями самого игрока.



До «Ювентуса» Рэмси выступал за «Кардифф», «Арсенал» и «Ноттингем». В составе «канониров» Рэмси по три раза становился обладателем Кубка и Суперкубка Англии. Также валлиец в прошлом сезоне вместе с «Ювентусом» стал чемпионом Италии.



В этом сезоне Аарон Рэмси провёл в Серии А 18 матчей, забил 2 мяча и сделал 4 голевые передачи.



В «Ювентус» валлиец перешёл в качестве свободного агента летом 2019 года. Контракт Рэмси со «старой синьорой» истекает 30 июня 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 20 млн.

«Ливерпуль» может приобрести Рэмси у «Ювентуса»