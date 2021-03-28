Зинченко: если Украина не обыграет Финляндию, ничья с Францией не будет иметь значения

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко поделился ожиданиями от матча отборочного турнира ЧМ-2022 с Финляндией. Встреча состоится сегодня, 28 марта.



«Считаю, что у нас достаточно времени, чтобы восстановиться. Разобрали игру со сборной Франции и начали непосредственно готовится к матчу с Финляндией. Достаточно крепкая команда. Они отличаются коллективом. У них хороший нападающий, который забивает много мячей. Я говорю о Пукки. Думаю, что нас ждёт интересная игра, потому что встретятся две команды, которые берут больше коллективом, нежели индивидуальным мастерством. Пукки очень много забивает. „Манчестер Сити“ он точно забивал.



Безусловно, мы будем играть только на победу, ведь играем дома. Мы добыли очень важную ничью с Францией на выезде. Как я уже говорил раньше, если мы не обыграем Финляндию, то этот результат не будет иметь значения», — приводит слова Зинченко Football.ua.

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