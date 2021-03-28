«Чайка» в концовке вырвала победу у хабаровского СКА
В матче 33-го тура Футбольной национальной лиги «Чайка» переиграла хабаровский СКА. Встреча проходила на стадионе «Центральный им. И.П. Чайки» в Песчанокопском и завершилась со счётом 2:1.
На 54-й минуте счёт открыл защитник «СКА-Хабаровска» Роман Мануйлов. На 71-й минуте счёт сравнял защитник «Чайки» Владимир Хозин. Спустя 11 минут песчанокопскую команду вывел вперёд Александр Хохлачёв.
Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Антоном Фроловым (Москва).
«Чайка» в 33 матчах набрала 46 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «СКА-Хабаровск» (47) находится на 11-м месте.
Результаты других матчей Футбольной национальной лиги:
«Динамо-Брянск» — «Факел» — 0:2
«Чертаново» — «Акрон» — 0:1
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