«Чайка» в концовке вырвала победу у хабаровского СКА

В матче 33-го тура Футбольной национальной лиги «Чайка» переиграла хабаровский СКА. Встреча проходила на стадионе «Центральный им. И.П. Чайки» в Песчанокопском и завершилась со счётом 2:1.

На 54-й минуте счёт открыл защитник «СКА-Хабаровска» Роман Мануйлов. На 71-й минуте счёт сравнял защитник «Чайки» Владимир Хозин. Спустя 11 минут песчанокопскую команду вывел вперёд Александр Хохлачёв.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Антоном Фроловым (Москва).

«Чайка» в 33 матчах набрала 46 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «СКА-Хабаровск» (47) находится на 11-м месте.

Результаты других матчей Футбольной национальной лиги:

«Динамо-Брянск» — «Факел» — 0:2

«Чертаново» — «Акрон» — 0:1