Андрей Червиченко: сборная России проиграла полумёртвым деревьям

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко остался недоволен игрой сборной России в матче 3-го тура квалификационного раунда чемпионата мира — 2022 со сборной Словакии (1:2).
«Как можно до 70 минуты почти ни разу не ударить в створ? Это говорит о том, что в команде играют не самые сильные. Как можно сравнять счёт, а потом получить в свои через две минуты? Это значит, что в обороне огромные проблемы. Фернандес занят тем, что должен забивать, потому что нападающие не забивают. Вот вам и проблема: связка Кудряшов — Семёнов. Первый ещё более-менее сыграл, не ошибся и не привёз. Зато Семёнов взял эту роль на себя.
Проблемы начинаются с обороны, правда, сегодня и нападение отвратительно сыграло. Где-то Головин не дотянулся, Дзюба не попал, Соболев мог удачнее сыграть… Но они почему-то не бьют, не протыкают этот мяч. Да хотя бы с пыра дай по этому мячу! Не понимаю, сколько можно улучшать позицию.
Было бы не так грустно, если бы объективно играли сильнейшие и проиграли команде, которая лучше. Но мы проиграли полумёртвым деревьям. Сами колотили наших, сами падали. Губочан из себя балерину изображает, всё падал, время тянул. Грустно всё это», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
Сборная России, набрав в трёх матчах шесть очков, сохраняет за собой первое место в турнирной таблице группы H. Словакия (5) — на третьем месте. Между ними, на второй строчке, расположилась Хорватия (6). На четвёртом месте Кипр (4), пятая — Словения (3). Замыкает таблицу сборная Мальты (1).
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