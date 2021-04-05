Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо может пропустить первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити», сообщает Manchester Evening News.



Напомним, Санчо не играл с начала марта из-за мышечного повреждения. Английский футболист не принимал участия в тренировке дортмундской «Боруссии», которая состоялась вчера, 4 апреля, и, вероятно, пропустит предстоящую встречу. При этом главный тренер «шмелей» Эдин Терзич не исключил, что Санчо сможет помочь команде в ответной встрече с «горожанами».



Первая встреча 1/4 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д состоится завтра, 6 апреля, в Манчестере (Англия). Начало матча — в 22:00 мск. Ответная встреча пройдёт 14 апреля в Дортмунде (Германия).

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