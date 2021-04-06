Юрий Сёмин объяснил прогресс Хвичи Кварацхелии

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин объяснил прогресс экс-подопечного по московской команде, полузащитника «Рубина» Хвичи Кварацхелии.
«Во-первых, он очень талантливый молодой парень. Это было сразу заметно невооружённым глазом. Во-вторых, Хвича — целеустремлённый. В-третьих, он попал в хорошие руки Слуцкого и в хорошую команду, в которой постоянно прогрессирует. Классно Кварацхелия проявляет себя и в составе сборной Грузии. Он получает удовольствие от футбола.
Считаю, он и раньше немало забивал и ассистировал партнёрам. Давайте не забывать, что парень растёт. В «Локомотив» Хвича приехал в 18 лет, а сейчас ему уже 20. При этом уровень его технического мастерства всё выше и выше. У него ещё большой потенциал», — цитирует Сёмина «RT на русском».
Ранее стало известно, что «Милан» опережает «Ювентус» в борьбе за Кварацхелию. Также сообщалось об интересе к грузинскому хавбеку со стороны «Баварии».
- 6 апреля 2021
-
13:41
-
13:33
-
13:25
-
13:18
-
13:12
-
13:10
-
13:03
-
13:00
-
12:46
-
12:36
-
12:34
-
12:28
-
12:10
-
12:03
-
12:00
-
12:00
-
11:29
-
11:22
-
11:15
-
10:52
-
10:43
-
10:37
-
10:27
-
10:26
-
10:26
-
09:58
-
09:52
-
09:37
-
09:29
-
09:22
-
09:00
-
08:30
-
06:48
-
05:21
-
03:41