Юрий Сёмин объяснил прогресс Хвичи Кварацхелии

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин объяснил прогресс экс-подопечного по московской команде, полузащитника «Рубина» Хвичи Кварацхелии.



«Во-первых, он очень талантливый молодой парень. Это было сразу заметно невооружённым глазом. Во-вторых, Хвича — целеустремлённый. В-третьих, он попал в хорошие руки Слуцкого и в хорошую команду, в которой постоянно прогрессирует. Классно Кварацхелия проявляет себя и в составе сборной Грузии. Он получает удовольствие от футбола.



Считаю, он и раньше немало забивал и ассистировал партнёрам. Давайте не забывать, что парень растёт. В «Локомотив» Хвича приехал в 18 лет, а сейчас ему уже 20. При этом уровень его технического мастерства всё выше и выше. У него ещё большой потенциал», — цитирует Сёмина «RT на русском».



Ранее стало известно, что «Милан» опережает «Ювентус» в борьбе за Кварацхелию. Также сообщалось об интересе к грузинскому хавбеку со стороны «Баварии».

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