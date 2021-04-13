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Станислав Сухина прибыл к зданию РФС. Там пройдёт заседание КДК

Станислав Сухина прибыл к зданию РФС. Там пройдёт заседание КДК
Футбол / РПЛ 0

Начальник команды «Локомотива» Станислав Сухина прибыл к зданию Российского футбольного союза на Таганке в Москве, передаёт корреспондент «Чемпионата» Егор Филин. Сегодня там пройдёт заседание Контрольно-дисциплинарного комитета.

Ранее «Спартак» обратился в КДК с просьбой разобрать поведение Сухины перед матчем 25-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором железнодорожники переиграли красно-белых со счётом 2:0. На камеру попал момент, когда Станислав выходил из судейской комнаты, хотя посторонние не имеют права там появляться. Сам Сухина является бывшим арбитром.

Ранее юрист Анна Анцелиович рассказала, в каком случае «Локомотиву» присудят техническое поражение в матче со «Спартаком» за поведение Сухины.

«Спартак» снова обвиняют в нытье. В России людям нравится, когда законы не работают?
Просить разобраться в работе судьи и поведении Сухины – нормально. Хватит жить по понятиям.
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