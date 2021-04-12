Юрист рассказала, в каком случае «Локомотиву» засчитают поражение в игре со «Спартаком»

Руководитель спортивной практики Clever Consult Анна Анцелиович рассказала, в каком случае московскому «Локомотиву» присудят техническое поражение в матче 25-го тура РПЛ со «Спартаком».
«Речь идёт о нарушении ст. 118 Дисциплинарного регламента РФС, которая предусматривает санкцию за оказание прямого или косвенного воздействия с целью манипулирования результатом матча. Такое воздействие может быть оказано, в частности, на судей или иных официальных лиц матча. Если будет доказана попытка оказать воздействие на судей, то санкция будет применена как к самому лицу, Станиславу Сухине, так и к команде. Для Сухины это дисквалификация от 1 до 5 лет и штраф, а команде будет присуждено техническое поражение.
Доказать такое воздействие, конечно, будет достаточно тяжело, если только непосредственные участники разговора не расскажут его подробности. Применять такие серьёзные санкции, как техническое поражение и отстранение от футбольной деятельности, будут с осторожностью.
Юридически решение не зависит от предыдущих нарушений Сухины, но косвенно это будет служить доказательством не в его пользу. Арбитры же оценивают доказательства по своему усмотрению», — сказала Анцелиович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
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