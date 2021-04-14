Игорь Акинфеев — о Василии Березуцком: опять уходит. Думает, что надолго

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев отреагировал на уход бывшего партнёра по команде тренера Василия Березуцкого в «Краснодар».
«Опять уходит. Думает, что надолго. На связи», — написал Акинфеев в своём «инстаграме».
Ранее «Чемпионат» сообщал, что Березуцкий покинет ЦСКА и присоединится к штабу бывшего наставника армейцев Виктора Гончаренко в «Краснодаре». Сегодня московский клуб объявил об уходе специалиста, после чего тот подтвердил, что будет работать в стане «быков».
Березуцкий является воспитанником футбольной школы «Смена». В возрасте 15 лет он перешёл в «Торпедо-ЗИЛ», откуда в 2002 году перебрался в ЦСКА. В составе московского клуба защитник выступал на протяжении 17 сезонов. В составе армейцев Березуцкий стал многократным чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка России, обладателем Кубка УЕФА.
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