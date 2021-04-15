Начо: люди говорили, что «Реал» не фаворит, но мы прошли «Ливерпуль»

Защитник мадридского «Реала» Начо Фернандес высказался о выходе команды в полуфинал Лиги чемпионов по итогам противостояния с «Ливерпулем» в 1/4 финала (3:1, 0:0).



«Ливерпуль» напирал и заставлял нас отходить назад. Соперник создавал моменты, но мы отлично играли в обороне. Возможно, в атаке мы были не так хороши, как хотелось бы, но такой подход к игре абсолютно естественен, если имеешь задел 3:1 после первого матча.



Люди говорили, что мы не являемся фаворитами в противостоянии с «Ливерпулем», но теперь мы прошли очередного сильного соперника и шагнули в полуфинал. Мы уверены в себе и хотим дойти до финала. Стараюсь делать свою работу на максимум. И этот сезон — лучший в моей карьере», — приводит слова Начо пресс-служба УЕФА.

«Реалу» повезло не пропустить в первом тайме. Но «Ливерпулю» нужно обновление Салах, Мане, Фирмино, Жота – голов нет, даже когда все играют.