Начо: люди говорили, что «Реал» не фаворит, но мы прошли «Ливерпуль»
Защитник мадридского «Реала» Начо Фернандес высказался о выходе команды в полуфинал Лиги чемпионов по итогам противостояния с «Ливерпулем» в 1/4 финала (3:1, 0:0).
«Ливерпуль» напирал и заставлял нас отходить назад. Соперник создавал моменты, но мы отлично играли в обороне. Возможно, в атаке мы были не так хороши, как хотелось бы, но такой подход к игре абсолютно естественен, если имеешь задел 3:1 после первого матча.
Люди говорили, что мы не являемся фаворитами в противостоянии с «Ливерпулем», но теперь мы прошли очередного сильного соперника и шагнули в полуфинал. Мы уверены в себе и хотим дойти до финала. Стараюсь делать свою работу на максимум. И этот сезон — лучший в моей карьере», — приводит слова Начо пресс-служба УЕФА.
«Реалу» повезло не пропустить в первом тайме. Но «Ливерпулю» нужно обновление
Салах, Мане, Фирмино, Жота – голов нет, даже когда все играют.
Рекомендуем вам
- 15 апреля 2021
-
10:39
-
10:38
-
10:35
-
10:25
-
10:17
-
10:12
-
09:57
-
09:47
-
09:35
-
09:29
-
09:29
-
09:00
-
08:50
-
08:37
-
08:08
-
04:09
-
03:24
-
02:59
-
02:31
-
02:10
-
01:56
-
01:42
-
01:21
-
00:55
-
00:52
-
00:41
-
00:34
-
00:30
-
00:18
-
00:17
-
00:09
-
00:06
- 14 апреля 2021
-
23:55
-
23:53
-
23:51
Партнерский контент
Рекомендуем вам