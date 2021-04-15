Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Начо: люди говорили, что «Реал» не фаворит, но мы прошли «Ливерпуль»

Начо: люди говорили, что «Реал» не фаворит, но мы прошли «Ливерпуль»
Футбол / Лига чемпионов 0

Защитник мадридского «Реала» Начо Фернандес высказался о выходе команды в полуфинал Лиги чемпионов по итогам противостояния с «Ливерпулем» в 1/4 финала (3:1, 0:0).

«Ливерпуль» напирал и заставлял нас отходить назад. Соперник создавал моменты, но мы отлично играли в обороне. Возможно, в атаке мы были не так хороши, как хотелось бы, но такой подход к игре абсолютно естественен, если имеешь задел 3:1 после первого матча.

Люди говорили, что мы не являемся фаворитами в противостоянии с «Ливерпулем», но теперь мы прошли очередного сильного соперника и шагнули в полуфинал. Мы уверены в себе и хотим дойти до финала. Стараюсь делать свою работу на максимум. И этот сезон — лучший в моей карьере», — приводит слова Начо пресс-служба УЕФА.

«Реалу» повезло не пропустить в первом тайме. Но «Ливерпулю» нужно обновление
Салах, Мане, Фирмино, Жота – голов нет, даже когда все играют.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021