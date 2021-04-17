Спорный пенальти и удаление игрока «Ростова» — в видеообзоре матча «Локомотива»

17 апреля состоялся матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Локомотив» принимал «Ростов». Встреча прошла на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Матч завершился победой хозяев поля со счётом 4:1. Эта победа стала девятой подряд для железнодорожников.
На пятой минуте «Локо» открыл счёт после грубой ошибки вратаря «Ростова» Сергея Песьякова. Он не смог принять передачу от партнёра, и нападающий железнодорожников Франсуа Камано поразил пустые ворота. Через минуту форвард «Локомотива» Рифат Жемалетдинов удвоил преимущество.
На 33-й минуте защитник «Ростова» Деннис Хаджикадунич откликнулся на подачу с углового и сократил отставание в счёте.
Полузащитник ростовчан Армин Гигович получил вторую жёлтую карточку на 53-й минуте встречи и был удалён с поля. А на 64-й минуте Михаил Вилков поставил пенальти в ворота гостей за фол Дениса Терентьева на Гжегоже Крыховяке. Пострадавший игрок сам же и решил исполнить одиннадцатиметровый удар. Нервы не подвели Крыховяка, реализовав пенальти, он вернул разницу в счёте в два мяча.
На 90-й минуте нападающий «Локо» Эдер, с передачи того же Крыховяка, поставил точку в матче. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу московской команды 4:1.
«Локомотив» в 26 матчах набрал 49 очков и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ростов» (37) — на девятом месте.
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