«Спартак» обратился к болельщикам клубов-основателей европейской Суперлиги

Пресс-служба московского «Спартака» в англоязычном аккаунте клуба в «Твиттере» иронично отреагировала на новость о присоединении 12 европейских топ-клубов к Суперлиге.
«Уважаемые болельщики «Милана», «Арсенала», «Атлетико», «Челси», «Барселоны», «Интера», «Ювентуса», «Ливерпуля», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Реала» и «Тоттенхэма»!
Если вам нужен новый клуб для поддержки, мы всегда здесь для вас.
С уважением, ФК «Спартак» Москва», — гласит сообщение пресс-службы красно-белых.
Ранее стало известно, что УЕФА может исключить вышеупомянутые команды, присоединившиеся к Суперлиге, из турниров Лиги чемпионов и Лиги Европы.
Напомним, что московский «Спартак» в воскресенье, 18 апреля, в 26-м туре РПЛ на домашнем поле крупно уступил «Уфе» со счётом 0:3.
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