Пулишич: в полуфинале Лиги чемпионов главное — получить удовольствие

Вингер «Челси» Кристиан Пулишич поделился ожиданиями от первого полуфинального матча Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».



«Реал Мадрид» — клуб с богатейшей историей. Это великая команда, так что нам придётся непросто. Мы уважаем соперника, но уверены в своих силах. Главное, наслаждаться моментом. Полуфинал Лиги чемпионов случается не каждый день, и я уже несколько недель жду этого матча. Мы много готовились, но главное — получить удовольствие.



Конечно, Эден Азар — невероятный игрок в истории «Челси». В годы его выступления за «Челси» я смотрел на него снизу вверх. Я ни в коем случае не сравниваю себя с ним и не пытаюсь быть на него похожим. Стараюсь быть самим собой, делаю всё возможное для этого клуба. Очевидно, что Азар был важнейшим игроком для «Челси», и, очевидно, для меня большая честь слышать подобные сравнения, но мне ещё предстоит пройти долгий путь», — приводит слова 22-летнего американца официальный сайт УЕФА.



Первый полуфинальный матч Лиги чемпионов «Реал Мадрид» — «Челси» состоится завтра, 27 апреля, в столице Испании. Начало — в 22:00 мск. Ответная встреча запланирована на среду, 5 мая.

Тухель поделился ожиданиями от первого полуфинального матча Лиги чемпионов с «Реалом»