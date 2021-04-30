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В «Спартаке» прокомментировали уход советника Федуна

В «Спартаке» прокомментировали уход советника Федуна
Футбол / РПЛ 0

Директор по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал уход Франко Камоцци, советника владельца клуба Леонида Федуна.

«Многие думали, что он в штате клуба, но это не так. Он не являлся сотрудником и не имел какой-то должности, был как консультант. Наверное, сейчас передумал.

Удовлетворены ли в клубе периодом работы с Камоцци? Возможно, Камоцци помогал «Спартаку» неформально, на основе определённых личных отношений, но в качестве консультанта мы поработать с ним толком не успели», — приводятся слова Фетисова на сайте телеканала «Матч».

Также Фетисов подтвердил, что прекращение сотрудничества — личное решение Камоцци. Помимо этого, он сообщил, что расставание с итальянцем не подразумевает финансовой неустойки.

Советник Федуна покинул «Спартак»
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