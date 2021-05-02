«Тоттенхэм» — «Шеффилд Юнайтед»: Кейн, Сон, Бэйл, Алли — в старте

Стали известны стартовые составы «Тоттенхэм Хотспур» и «Шеффилд Юнайтед» на матч 34-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. Начало — в 21:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



«Тоттенхэм Хотспур»: Льорис, Алдервейрелд, Орье, Дайер, Регилон, Хёйбьерг, Ло Чельсо, Сон Хын Мин, Алли, Бэйл, Кейн.



Запасные: Харт, Санчес, Доэрти, Уинкс, Ламела, Моура, Сиссоко, Н'Домбеле, Бергвейн.



«Шеффилд Юнайтед»: Ремсдейл, Богл, Стивенс, Башам, Стивенс, Иган, Болдок, Флек, Норвуд, Осборн, Брустер, Макголдрик.



Запасные: Фодеринхэм, Гордон, Джагелка, Лоу, Робинсон, Берге, Бёрк, Ландстрём, Муссе.



«Шпоры» в 33 матчах набрали 53 очка и занимают седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Шеффилд Юнайтед» (17) — на последнем, 20-м месте.