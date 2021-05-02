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«Тоттенхэм» — «Шеффилд Юнайтед»: Кейн, Сон, Бэйл, Алли — в старте

«Тоттенхэм» — «Шеффилд Юнайтед»: Кейн, Сон, Бэйл, Алли — в старте
Футбол / Англия 0
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Стали известны стартовые составы «Тоттенхэм Хотспур» и «Шеффилд Юнайтед» на матч 34-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. Начало — в 21:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Тоттенхэм Хотспур»: Льорис, Алдервейрелд, Орье, Дайер, Регилон, Хёйбьерг, Ло Чельсо, Сон Хын Мин, Алли, Бэйл, Кейн.

Запасные: Харт, Санчес, Доэрти, Уинкс, Ламела, Моура, Сиссоко, Н'Домбеле, Бергвейн.

«Шеффилд Юнайтед»: Ремсдейл, Богл, Стивенс, Башам, Стивенс, Иган, Болдок, Флек, Норвуд, Осборн, Брустер, Макголдрик.

Запасные: Фодеринхэм, Гордон, Джагелка, Лоу, Робинсон, Берге, Бёрк, Ландстрём, Муссе.

«Шпоры» в 33 матчах набрали 53 очка и занимают седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Шеффилд Юнайтед» (17) — на последнем, 20-м месте.

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