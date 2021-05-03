Микель Артета оценил игру Габриэла Мартинелли в матче с «Ньюкаслом»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета оценил игру Габриэла Мартинелли в матче 34-го тура АПЛ с «Ньюкасл Юнайтед» (2:0). Бразилец отметился голевой передачей.

«Габи прибавляет с каждой неделей. Он правильно использует предоставленные минуты на поле и продолжает прогрессировать, как мы и ожидали. Он сделал голевую передачу, это был важный момент. У него было несколько моментов слева, но он также играл и на позиции „девятки“», — приводит слова Артеты Goal.

«Арсенал» в 34 матчах набрал 49 очков и поднялся на девятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Ньюкасл» (36) — на 17-м месте. В нынешнем розыгрыше АПЛ Мартинелли провёл 11 матчей и забил один гол.

Видео гола Обамеянга с передачи Мартинелли