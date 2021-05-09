Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Бавария» после завоевания чемпионства забила шесть безответных мячей «Боруссии» М

«Бавария» после завоевания чемпионства забила шесть безответных мячей «Боруссии» М
Футбол / Германия 0

В матче 32-го тура Бундеслиги «Бавария» разгромила мёнхенгладбахскую «Боруссию». Встреча проходила на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене и завершилась со счётом 6:0.

На второй минуте счёт открыл форвард «Баварии» Роберт Левандовски. Томас Мюллер увеличил преимущество хозяев. На 34-й минуте Левандовски оформил дубль. В конце первого тайма отличился Кингсли Коман. На 65-й минуте Левандовски сделал хет-трик, реализовав пенальти. На 75-й минуте защитник «Баварии» Танги Куасси получил красную карточку. В концовке встречи окончательный счёт в матче установил Лерой Зане.

«Бавария» перед этим матчем стала чемпионом Германии благодаря победе дортмундской «Боруссии» в матче с «РБ Лейпциг». В 32 матчах сезона мюнхенцы набрали 74 очка.

Германия - Бундеслига. 32-й тур
08 мая 2021, суббота. 19:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
6 : 0
Боруссия М
Мёнхенгладбах
1:0 Левандовски – 2'   2:0 Мюллер – 23'   3:0 Левандовски – 34'   4:0 Коман – 44'   5:0 Левандовски – 65' (пен)   6:0 Зане – 86'
Удаления: Куасси – 75' / нет
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021