«Бавария» после завоевания чемпионства забила шесть безответных мячей «Боруссии» М

В матче 32-го тура Бундеслиги «Бавария» разгромила мёнхенгладбахскую «Боруссию». Встреча проходила на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене и завершилась со счётом 6:0.

На второй минуте счёт открыл форвард «Баварии» Роберт Левандовски. Томас Мюллер увеличил преимущество хозяев. На 34-й минуте Левандовски оформил дубль. В конце первого тайма отличился Кингсли Коман. На 65-й минуте Левандовски сделал хет-трик, реализовав пенальти. На 75-й минуте защитник «Баварии» Танги Куасси получил красную карточку. В концовке встречи окончательный счёт в матче установил Лерой Зане.

«Бавария» перед этим матчем стала чемпионом Германии благодаря победе дортмундской «Боруссии» в матче с «РБ Лейпциг». В 32 матчах сезона мюнхенцы набрали 74 очка.