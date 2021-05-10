Мэйсон Гринвуд прокомментировал свой рекордный гол в АПЛ

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд прокомментировал свой гол в ворота «Астон Виллы» в матче 35-го тура английской Премьер-лиги.

«Я просто знал, что Тайрон Мингз всегда держится близко к игроку в штрафной, и если сделать быстрое движение, то можно немного оторваться от него. Я здорово завершил этот момент, счастлив, что мне удалось забить. Надеюсь, впереди будет ещё немало голов. Буду стараться продолжать забивать и бить рекорды», — приводит слова Гринвуда официальный сайт клуба.

Забив гол, Гринвуд побил клубный рекорд Уэйна Руни. Для 19-летнего Мэйсона это уже 16-й гол в Премьер-лиге. Руни к 20 годам отличился 15 раз.

Видео гола Мэйсона Гринвуда

Подопечные Уле-Гуннара Сульшера одержали победу со счётом 3:1. «Манчестер Юнайтед» в 34 матчах набрал 70 очков и занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021, отставая от «Манчестер Сити» на 10 очков.