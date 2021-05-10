Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Федун: сезон не закончился. «Спартаку» кровь из носу нужна победа в Грозном

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал результат матча 29-го тура РПЛ с «Химками» (2:1).



«Сезон не закончился. Кровь из носу нужна победа в Грозном. „Спартак“, вперёд!» — передаёт слова Федуна корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Сегодня, 10 мая, в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги столичный «Спартак» принимал подмосковные «Химки». Встреча проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве и завершилась со счётом 2:1. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым.

«Спартак», набрав 56 очков, занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Химки» (44) — на восьмой строчке. На третьем месте — «Локомотив» (53). В последнем туре «Спартаку», чтобы занять итоговое второе место, будет достаточно сыграть вничью.