«Барселона» планирует обменять Пьянича на Жоржиньо

«Барселона» хочет обменять полузащитника Миралема Пьянича в другой клуб, сообщает Sport.es.
Одним из вариантов является обмен Пьянича на полузащитника «Челси» Жоржиньо. Другой клуб, заинтересованный в боснийце — миланский «Интер». В случае с итальянским клубом также наиболее вероятен обмен на предложенного «нерадзурри» игрока.
В марте руководство «Барселоны» определилось с футболистами, которые могут покинуть клуб летом. Как сообщал El Chiringuito TV, в списке оказалось восемь игроков: вратарь Нето, защитники Хуан Фирпо, Самуэль Юмтити, полузащитники Миралем Пьянич, Рикард Пуч, Карлес Аленья, Филипп Коутиньо и нападающий Антуан Гризманн.
В нынешнем сезоне Примеры «Барселона» в 36 матчей набрала 76 очков и занимает второе место в таблице, отставая от мадридского «Атлетико» на 1 очко.
- 12 мая 2021
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