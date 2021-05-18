После сноса «РЖД Арены» в Черкизово не планируется постройка нового большого стадиона
Поделиться
После сноса «РЖД Арены» на месте стадиона не планируют строить новую арену, готовую принять матчи Российской Премьер-Лиги. Об этом «Чемпионату» заявили два источника, знакомые с ситуаций.
«С большой долей вероятности после сноса «РЖД Арены» на этом месте не будет нового стадиона. Таких планов у клуба и города пока нет», – заявил собеседник «Чемпионата».
Второй источник подтвердил эту информацию и добавил, что такое развитие событий может быть связано с планами постройки нового вокзала в районе Черкизово.
Напомним, по итогам сезона-2020/2021 железнодорожники заняли третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Локомотив» также выиграл Кубок России и благодаря этому в следующем сезоне выступит в Лиге Европы.
Комментарии
Рекомендуем вам
- 18 мая 2021
-
21:56
-
21:54
-
21:53
-
21:50
-
21:50
-
21:38
-
21:31
-
21:30
-
21:30
-
21:24
-
21:13
-
21:10
-
21:07
-
21:00
-
20:54
-
20:46
-
20:43
-
20:29
-
20:24
-
20:22
-
20:09
-
20:04
-
19:59
-
19:51
-
19:39
-
19:33
-
19:20
-
19:16
-
19:13
-
19:05
-
18:54
-
18:53
-
18:37
-
18:23
-
18:17
Партнерский контент
Рекомендуем вам