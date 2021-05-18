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После сноса «РЖД Арены» в Черкизово не планируется постройка нового большого стадиона

После сноса «РЖД Арены» в Черкизово не планируется постройка нового большого стадиона
Максим Пахомов
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После сноса «РЖД Арены» на месте стадиона не планируют строить новую арену, готовую принять матчи Российской Премьер-Лиги. Об этом «Чемпионату» заявили два источника, знакомые с ситуаций.

«С большой долей вероятности после сноса «РЖД Арены» на этом месте не будет нового стадиона. Таких планов у клуба и города пока нет», – заявил собеседник «Чемпионата».

Второй источник подтвердил эту информацию и добавил, что такое развитие событий может быть связано с планами постройки нового вокзала в районе Черкизово.

Напомним, по итогам сезона-2020/2021 железнодорожники заняли третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Локомотив» также выиграл Кубок России и благодаря этому в следующем сезоне выступит в Лиге Европы.

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