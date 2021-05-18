После сноса «РЖД Арены» в Черкизово не планируется постройка нового большого стадиона

После сноса «РЖД Арены» на месте стадиона не планируют строить новую арену, готовую принять матчи Российской Премьер-Лиги. Об этом «Чемпионату» заявили два источника, знакомые с ситуаций.



«С большой долей вероятности после сноса «РЖД Арены» на этом месте не будет нового стадиона. Таких планов у клуба и города пока нет», – заявил собеседник «Чемпионата».



Второй источник подтвердил эту информацию и добавил, что такое развитие событий может быть связано с планами постройки нового вокзала в районе Черкизово.

Напомним, по итогам сезона-2020/2021 железнодорожники заняли третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Локомотив» также выиграл Кубок России и благодаря этому в следующем сезоне выступит в Лиге Европы.