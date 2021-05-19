Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук прокомментировал слухи о возможном трансфере в «Зенит».



«Я на самом деле это тоже слышал, удивился. Мне всё нравится в «Аталанте». Я здесь получаю удовольствие от футбола, от усталости после тренировки, от работы. Конечно, у меня есть амбиции, я хочу больше играть, помогать ребятам и давать результат, я спортсмен, футболист, у каждого это внутри. Но я понял, что нужно работать, терпеть. Всё придёт, всё будет. Я в это верю и смотрю в будущее с позитивом. Остаёмся в Бергамо, 100%», — сказал Миранчук в интервью для YouTube-канала Нобеля Арустамяна.



25-летний Миранчук в нынешнем сезоне провёл 24 матча в чемпионате Италии, забил четыре гола и отдал две результативные передачи.

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