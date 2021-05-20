На следующей неделе Зидан встретится с Пересом и сообщит, останется ли в «Реале»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан близок к решению по поводу дальнейшего сотрудничества с «Королевским клубом». Уже на следующей неделе французский специалист встретится с президентом «сливочных» Флорентино Пересом и сообщит, останется ли он на тренерском мостике команды.

По данным AS, Зидан и Перес проведут встречу, когда судьба чемпионства в испанской Примере будет решена. Итоговое место «Реала» в турнирной таблице сыграет немаловажную роль в решении Зинедина. Президент клуба с пониманием отнесётся к любому выбору французского наставника.

Главным претендентом на пост главного тренера «Реала» в случае ухода Зидана является итальянец Массимилиано Аллегри. При этом совет директоров «Королевского клуба» пока не знает, в пользу какого решения склоняется Зинедин. Француз собирается сообщить своё решение лично Пересу.