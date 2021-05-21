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«Вулверхэмптон» объявил об уходе Нуну Эшпириту Санту с поста главного тренера

«Вулверхэмптон» объявил об уходе Нуну Эшпириту Санту с поста главного тренера
Михаил Рождественский
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«Вулверхэмптон» на своём официальном сайте сообщил о расставании с главным тренером команды Нуну Эшпириту Санту по окончании нынешнего сезона.

Предстоящий домашний матч заключительного, 38-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» станет для португальского специалиста последним во главе «волков». Встреча пройдёт на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне 23 мая. Начало — в 18:00 мск.

Нуну возглавил «Вулверхэмптон» в 2017 году, а до этого тренировал «Порту», «Валенсию» и «Риу Аве». С ним «волки» в первый же сезон вышли из Чемпионшипа в Премьер-лигу, где сразу же сумели закрепиться. В настоящее время команда, набрав 45 очков, занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата.

Видеообзор поражения «Вулверхэмптона» в матче с «Эвертоном»:

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