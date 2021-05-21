Зидан: я не важен, «Реал» мог бы стать лучшей командой без меня

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан высказался в преддверии последнего матча сезона-2020/2021 в испанской Примере. Завтра, 22 мая, «Королевскому клубу» предстоит принять на своём поле «Вильярреал».
«Это был сложный путь, но мы подошли к финальному раунду и готовы выложиться на сто процентов. У нас завтра игра – это то, что действительно важно. Не моё будущее. Потом у нас будет возможность обсудить его, а сейчас неподходящее время.
Не важен я или какой-то другой человек. Важна команда. Завтра это всё, что нас интересует, правда. Мог бы «Реал» стать лучшей командой без меня? Конечно», — приводит слова Зидана Football Italia.
Ранее сообщалось, что Зидан хочет уйти из «Реала», так как морально и физически устал от напряжения. Тренер хочет покинуть клуб вне зависимости от того, станут «сливочные» чемпионами Испании или нет. Француз возглавил «Реал» в 2019 году. Ранее он уже тренировал мадридский клуб с 2016 по 2018 год. Под его руководством «Реал» три раза выиграл Лигу чемпионов и два раза стал чемпионом Испании.
- 21 мая 2021
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