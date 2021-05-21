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Председатель совета директоров «Локомотива» прокомментировал трансфер Мухина

Председатель совета директоров «Локомотива» прокомментировал трансфер Мухина
Павел Прохоров
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Председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник прокомментировал переход полузащитника Максима Мухина в ЦСКА.

«ЦСКА купил Мухина за 15 миллионов? Откуда у вас такая информация. Когда мы объявим официальную информацию, тогда сможем её с вами обсудить. Мухин – игрок «Локомотива»? Сезон закончен, Максим находится в расположении сборной. Желаю ему удачи и всей нашей сборной. Когда у клубов идёт двухсторонний диалог – это не вопрос публичного обсуждения. Давайте подождём. Клуб работает по разным направлениям», — передаёт слова Плутника корреспондент «Чемпионата» Павел Прохоров.

15 мая «Чемпионат» сообщил, что ЦСКА ведёт переговоры о переходе Мухина. Впоследствии стало известно, что Максим согласовал условия контракта с армейцами. Мухин является воспитанником академии футбола имени Юрия Коноплёва. В 16 лет перешёл в молодёжную команду «Крылья Советов». В 2019 году пополнил состав «Локомотива». В завершившемся сезоне хавбек провёл 10 матчей в Российской Премьер-Лиге. В марте был вызван в сборную России и дебютировал за неё во встрече со Словакией.

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